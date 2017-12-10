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في أكبر صفقة تكنولوجية.. ” آبل ” تستحوذ على ” شازام “

في أكبر صفقة تكنولوجية.. ” آبل ” تستحوذ على ” شازام “
نورة الشهري(صدى):

تستعد شركة ” آبل “، لعقد صفقة بقيمة 400 مليون دولار؛ للاستحواذ على تطبيق ” شازام ” الصوتي القادر على التعرف إلى الأغاني أو الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية باستعمال مقطع صوتي بسيط منها.

ومن المتوقع أن تحقق ” آبل ” ، الكثير من المنافع إن نجحت في إتمام هذه الصفقة، وستوفر الكثير من الأموال التي تدفعها للتطبيق الذي يقوم بإرسال المستخدمين إلى متجر ” آي تيونز ” لشراء المواد المختلفة، حيث مثلت أموال آبل نسبة 10 في المئة من إجمالي دخل التطبيق عام 2016.

وبذلك تستحوذ ” آبل ” على التقنيات المتقدمة لتمييز الأصوات والموسيقى التي يتمتع بها التطبيق، إلى جانب تقنية الواقع المعزز التي يمتلكها.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5366 ] نشر منذ 26 دقيقة

بس ………… ايش ذا الرخص

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