” الأسبرين ” يقي من تسمم الحمل

لندن(صدى):

أظهرت دراسات بحثية في طب الأجنة، مدى أهمية الأسبرين للحوامل، في الحد من خطر التعرض لتسمم الحمل في وقت مبكرمنه وخاصة الأسبوع السادس عشر أو قبل ذلك.

وقالت الطبيبة ستيفاني روبيرج، من معهد أبحاث طب الأجنة في مستشفى كينجز كوليدج بلندن وزملاؤها: ” إن هذا التأثير اقتصر على النساء الحوامل اللائي تناولن ما لا يقل عن 100 مليجرام من الأسبرين يومياً ” .

وأكدت ستيفاني على أن الاستفادة كانت فقط بالنسبة للنساء اللائي بدأن تناول الأسبرين يوميا عند الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك.

واثبتت التجارب التي أجريت على مجموعة من الحوامل، أن الخطر قل بشكل كبير في احتمال الإصابة بتسمم الحمل قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل عند النساء اللائي تناولن الأسبرين.