” لابديل عن الثلاث نقاط ” .. كلمة السر في لقاء التعاون والاتفاق

ماجد محمد(صدى):

يستضيف فريق التعاون، اليوم الاحد، نظيره الاتفاق، في ختام منافسات الجولة الـ 13 من دوري المحترفين، في تمام الساعة 4:50 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ويخوض التعاون المباراة محتلًا المركز التاسع برصيد 13 نقطة، في مواجهة الاتقاق صاحب المركز الـثالث عشر برصيد 11 نقطة.

ويحمل كلًا من الفريقين مسئولية كبيرة؛ للحصول على الـ 3 نقاط لتحسين ترتيبهما في جدول دوري المحترفين؛ للابتعاد عن المراكز المتأخرة.