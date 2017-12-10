بالصور.. رفع 3 آلاف كرتون فواكه وخضروات بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية، صباح اليوم، عن رفع أكثر من 3 آلاف كرتون من الفواكه والخضروات بالمنطقة الشرقية، لمخالفتها الاشتراطات.

وكتبت في تغريدة لها عبر حسابها بموقع ” تويتر ” : ” قامت بلدية وسط الدمام بـ المنطقة الشرقية برفع اكثر من 3120 كرتون من الفواكه والخضروات ضمن حملتها على الباعة الجائلين في المنطقة المركزية ” .

