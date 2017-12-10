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بالصور.. رفع 3 آلاف كرتون فواكه وخضروات بالدمام

بالصور.. رفع 3 آلاف كرتون فواكه وخضروات بالدمام
خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية، صباح اليوم، عن رفع أكثر من 3 آلاف كرتون من الفواكه والخضروات بالمنطقة الشرقية، لمخالفتها الاشتراطات.

وكتبت في تغريدة لها عبر حسابها بموقع ” تويتر ” : ” قامت بلدية وسط الدمام بـ المنطقة الشرقية برفع اكثر من 3120 كرتون من الفواكه والخضروات ضمن حملتها على الباعة الجائلين في المنطقة المركزية ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5366 ] نشر منذ 36 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله

[ عدد التعليقات: 39600 ] نشر منذ 23 دقيقة

جزاكم الله خير ، فكيتوا المسلمين من شر ,,

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