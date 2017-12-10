بالصور.. رفع 3 آلاف كرتون فواكه وخضروات بالدمام
أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية، صباح اليوم، عن رفع أكثر من 3 آلاف كرتون من الفواكه والخضروات بالمنطقة الشرقية، لمخالفتها الاشتراطات.
وكتبت في تغريدة لها عبر حسابها بموقع ” تويتر ” : ” قامت بلدية وسط الدمام بـ المنطقة الشرقية برفع اكثر من 3120 كرتون من الفواكه والخضروات ضمن حملتها على الباعة الجائلين في المنطقة المركزية ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5366 ] نشر منذ 36 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39600 ] نشر منذ 23 دقيقة
جزاكم الله خير ، فكيتوا المسلمين من شر ,,