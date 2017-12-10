بالصور.. ” حقوق الإنسان ” تستقبل 2646 شكوى متنوعة خلال عام

حمود العنزي(صدى):

بيَنت إحصائية لهيئة حقوق الإنسان، عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة خلال المالي 1437/ 1438، وبغلت 2646 شكوى متنوعة، منها 1842 واردة من مواطنين، و804 من الوافدين.

وأوضحت الإحصائية، عدد الحالات التي رصدتها الهيئة عبر وسائل الإعلام خلال عام 2016، وبلغت 446، أكثرها في التعليم والعدالة الجنائية.

وأشارت الإحصائية إلى أن الهيئة قامت بـ357 زيارة تفقدية للهيئات والمؤسسات، غالبيتها مؤسسات رعاية اجتماعية ومستشفيات ومراكز صحية، كما قامت بـ 857 زيارة للسجون غالبيتها دور توقيف.

