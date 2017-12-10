70 جلدة لمواطن شهر بسمعة أخر عبر ” واتساب “

عادل الحربي(صدى):

صدقت محكمة الاستئناف على حكم بـ 70 جلدة والحبس لمواطن قام بالتشهير بأخر عبر رسالة على تطبيق ” واتساب ”

حيث نال من سمعته بإشهار التهمة بين الناس.

وقد انتشرت مظاهر التعدي على الغير بالسب والقذف وإلقاء التهم؛ في الآونة الأخيرة بسبب توسع وسائل التواص الاجتماعي ” السوشيال ميديا ” .

يذكر أن هناك العديد من القضايا لمتورطين بترويج الإشاعات والتشهير بالآخرين والنيل من سمعتهم.