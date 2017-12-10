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70 جلدة لمواطن شهر بسمعة أخر عبر ” واتساب “

70 جلدة لمواطن شهر بسمعة أخر عبر ” واتساب “
عادل الحربي(صدى):

صدقت محكمة الاستئناف على حكم بـ 70 جلدة والحبس لمواطن قام بالتشهير بأخر عبر رسالة على تطبيق ” واتساب ”
حيث نال من سمعته بإشهار التهمة بين الناس.
وقد انتشرت مظاهر التعدي على الغير بالسب والقذف وإلقاء التهم؛ في الآونة الأخيرة بسبب توسع وسائل التواص الاجتماعي ” السوشيال ميديا ” .
يذكر أن هناك العديد من القضايا لمتورطين بترويج الإشاعات والتشهير بالآخرين والنيل من سمعتهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5366 ] نشر منذ 36 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله

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