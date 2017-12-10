70 جلدة لمواطن شهر بسمعة أخر عبر ” واتساب “
صدقت محكمة الاستئناف على حكم بـ 70 جلدة والحبس لمواطن قام بالتشهير بأخر عبر رسالة على تطبيق ” واتساب ”
حيث نال من سمعته بإشهار التهمة بين الناس.
وقد انتشرت مظاهر التعدي على الغير بالسب والقذف وإلقاء التهم؛ في الآونة الأخيرة بسبب توسع وسائل التواص الاجتماعي ” السوشيال ميديا ” .
يذكر أن هناك العديد من القضايا لمتورطين بترويج الإشاعات والتشهير بالآخرين والنيل من سمعتهم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5366 ] نشر منذ 36 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23792 ] نشر منذ 12 دقيقة
70جلده
كل جلده أحلى من الثانية
عليك باالعافية🤗🤗🤗