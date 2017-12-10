158 ألف عملية تمَت المحاكم والكتابات خلال أسبوع

علي القحطاني(صدى):

بلغت إجمالي العمليات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع، 157947 عملية، تم تنفيذ منها 16%، وتوثيق 34%، وقضائية 50%، وذلك خلال الفترة ” من 15 – 19 ربيع الأول 1439 “.

وأوضحت وزارة العدل في إحصائية لها، أن إجمالي عمليات التنفيذ بلغت 25118 عملية، شملت 12767 إحالة أو طلباً، 8247 حكماً وقراراً، و4104 محاضر.

بينما بلغت عمليات التوثيق التي تمت 54293 عملية، شملت 18688 عملية على العقار، و35605 وكالات، أما العمليات القضائية فقد بلغت 78536 عملية، شملت 22246 إحالة، 39778 جلسة، و16512 حكماً وقراراً.