رئاسة الحرمين تنفي اكتشاف بئر جديد لـ ” زمزم “

نايف السالم(صدى):

كشفت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، حقيقة ما تم تداوله حول اكتشاف بئر جديد لزمزم، موضحة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن ما ظهر بالفيديو بئر جوفية قديمة اكتشفت أثناء أعمال المشروع التطويري القائم لبئر زمزم.

وأكد الدكتور وائل بن صالح الحلبي،عضو اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام، بأن ما عثر عليه ليس سوى فتحة لقياس منسوب المياه الجوفية، مليئة بالمياه، ويجرى حاليا متابعتها وإجراء الاختبارات عليها من قبل الجهات المعنية.

وأشار الدكتور ناصر سليمان العمري، أستاذ هيدرولوجيا المياه الجوفية المشارك بجامعة الملك عبد العزيز ومستشار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الموقع يعتبر منطقة رواسب وطمي، وهو المجرى الرئيسي لحوض وادي إبراهيم المغذى لـ ” بئر زمزم” المباركة.

وأوضح ” العمري ” أن تشبع المنطقة بالمياه أمر طبيعي لكونها منطقة محيطة بموقع بئر زمزم، معرفا مياه زمزم بإنها تلك المياه التي تقع داخل نقطة منبع البئر، والتي تتمتع ببصمة مائية خاصة، وتراكيز كيميائية مختلفة.

ويذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لأحد الحفر بالمنطقة، زاعمين فيه اكتشاف بئر زمزم جديدة.