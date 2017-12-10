رئيس نزاهة: شعار ” متحدون لمكافحة الفساد ” دليل على التعاون الدولى

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، أن اختيار المجتمع الدولى لشعار ” متحدون لمكافحة الفساد ” لهذا العام، دليل على تعاون المجتمع الدولى هو السبيل الوحيد لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الذي يهدد دول العالم.

وأوضح ” المحيسن ” من خلال كلمته في جلسة افتتاح منتدى “نزاهة” ، ارتفاع عدد البلاغات الواردة للهيئة بسبب توسع قنوات تلقى البلاغات ، حيث يتوقع أن تزيد عدد البلاغات في هذا العام المالي 1438/1439ه ـعن أكثر من ثمانية آلاف بلاغ.

وقال ” المحيسن ” ” نشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد التي رسم ملامحها في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين.

وأشار ” المحيسن ” إلى العمل كشريك مع وزارة المالية لتطوير نظام للمشتريات الحكومية الالكترونية، حيث يتم التنسيق لوضع 20 مؤشراً صممت خصيصاً لكشف حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام.