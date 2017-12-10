الأهلي في مهمة صعبة أمام ” أحد ” للعودة إلى الصدارة

نواف السالم(صدى):

يواجه فريق الأهلي، اليوم الأحد، نظيره أحد، في إطار الجولة الـ 13 من دوري المحترفين، في تمام الساعة 6:40 مساءً.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة؛ بينما يمتلك أحد 12 نقطة يحتل بهم المركز الـ 11، ويسعى الأهلي لتحسين نتائجه عقب خسارته الأخيرة أمام منافسه الهلال في الجولة الماضية.

ويدخل أحد المباراة بمعنويات مرتفعة عقب تحقيقه الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، متمنيًا مواصلة تألقة وخطف ثلاث نقاط جديدة أمام الأهلي اليوم، حيث تتوافر العوامل المساعدة لفوزهم ما بين اللعب على أرضهم وبين جمهورهم.