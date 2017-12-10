القيادة تُهنيء رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

و في السياق ذاته أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في برقية أخرى، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامة رئيس بوركينا فاسو، متمنيًا للحكومة والشعب الصديق المزيد من التقدم والازدهار.