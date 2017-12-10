إنشاء ترسية سد المرير بسكاكا في الجوف

سعيد العجل(صدى):

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنشاء سد المرير بمحافظة سكاكا بمنطقة الجوف حيث وقع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة عقد ترسية أنشاء سد المرير بمحافظة سكاكا بمنطقة الجوف على شركة شرهان عابد العتيبي للمقاولات العامة بمبلغ (10.475.000) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال.

ويبلغ طول السد 340 م وارتفاع 8 م وبسعة تخزينية قدرها (1.260.000) م3، وهذا السد سيؤدي دورا رئيسيا في توفير المياه والمحافظة على الممتلكات ودعم مصادر المياه الجوفية للأغراض الزراعية والمنزلية.