بالفيديو.. موقف طريف لعروستين داخل مركز تجميل
تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو طريف بطلتاه عروستان، تصادف وجودهما بنفس الوقت داخل مركز للتجميل، استعدادا لحفل زفافهما.
وظهرت العروستان بالفيديو ، وهما تؤديان وصلة رقص مشتركة احتفالا بزفافهما، أنهتها إحداهما بإطلاق زغرودة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39600 ] نشر منذ 1 ساعة
زغرتي ياانشراح ,,
ابو راكان[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 47 دقيقة
خبر صراحة متعوب علية
رااايق[ عدد التعليقات: 3088 ] نشر منذ 33 دقيقة
ألله يسعدكم ***** لولولولولولولولوييي هههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 21 دقيقة
فرحانات بالليلة دي …..