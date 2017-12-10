بالفيديو.. موقف طريف لعروستين داخل مركز تجميل

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو طريف بطلتاه عروستان، تصادف وجودهما بنفس الوقت داخل مركز للتجميل، استعدادا لحفل زفافهما.

وظهرت العروستان بالفيديو ، وهما تؤديان وصلة رقص مشتركة احتفالا بزفافهما، أنهتها إحداهما بإطلاق زغرودة.