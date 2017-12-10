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بالفيديو.. موقف طريف لعروستين داخل مركز تجميل

بالفيديو.. موقف طريف لعروستين داخل مركز تجميل
متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو طريف بطلتاه عروستان، تصادف وجودهما بنفس الوقت داخل مركز للتجميل، استعدادا لحفل زفافهما.

وظهرت العروستان بالفيديو ، وهما تؤديان وصلة رقص مشتركة احتفالا بزفافهما، أنهتها إحداهما بإطلاق زغرودة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39600 ] نشر منذ 1 ساعة

زغرتي ياانشراح ,,

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 47 دقيقة

خبر صراحة متعوب علية

[ عدد التعليقات: 3088 ] نشر منذ 33 دقيقة

ألله يسعدكم ***** لولولولولولولولوييي هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 21 دقيقة

فرحانات بالليلة دي …..

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