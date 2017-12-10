  • الأحد 10

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. زعيم كوريا الشمالية على قمة بركان

زعيم كوريا الشمالية على قمة بركان

زعيم كوريا الشمالية على قمة بركان
بيونج يانج(صدى):

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، إن الزعيم كيم جونج أون، احتفل بإطلاق أحدث صاروخ باليستي، بنزهة ثلجية على أعلى قمة جبل في البلاد.

وأظهرت صور للزعيم الكوري الشمالي، على قمة جبل ” بايكتو ” المقدس قيل أن والده ولد فيه، وهو بركان غير نشط.

وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ العابر للقارات في 29 نوفمبر الماضي، وبقى في الجو لمدة 50 دقيقة.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39600 ] نشر منذ 1 ساعة

لا هو راح للثلج والجبال على شان يقاله الدب الكوري ، بدل من ابو خدود ورديه ,,

[ عدد التعليقات: 3088 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا بصراحة أحس أنه ضارب الدنيا شمال وعايش مع نفسه هههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *