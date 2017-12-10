زعيم كوريا الشمالية على قمة بركان

بيونج يانج(صدى):

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، إن الزعيم كيم جونج أون، احتفل بإطلاق أحدث صاروخ باليستي، بنزهة ثلجية على أعلى قمة جبل في البلاد.

وأظهرت صور للزعيم الكوري الشمالي، على قمة جبل ” بايكتو ” المقدس قيل أن والده ولد فيه، وهو بركان غير نشط.

وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ العابر للقارات في 29 نوفمبر الماضي، وبقى في الجو لمدة 50 دقيقة.