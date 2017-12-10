زعيم كوريا الشمالية على قمة بركان
ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، إن الزعيم كيم جونج أون، احتفل بإطلاق أحدث صاروخ باليستي، بنزهة ثلجية على أعلى قمة جبل في البلاد.
وأظهرت صور للزعيم الكوري الشمالي، على قمة جبل ” بايكتو ” المقدس قيل أن والده ولد فيه، وهو بركان غير نشط.
وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ العابر للقارات في 29 نوفمبر الماضي، وبقى في الجو لمدة 50 دقيقة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39600 ] نشر منذ 1 ساعة
لا هو راح للثلج والجبال على شان يقاله الدب الكوري ، بدل من ابو خدود ورديه ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 3088 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا بصراحة أحس أنه ضارب الدنيا شمال وعايش مع نفسه هههههههههههه