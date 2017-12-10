” النقل ” تحدد أوقات العمل والراحة لسائقي الشاحنات

علي القحطاني(صدى):

حددت هيئة النقل، اليوم، ضوابط وقوانين جديدة لسائقي الشاحنات خاصة بأوقات العمل والراحة، لتحقيق الصالح العام، والحد من وقوع الحوادث، وتوفير السلامة للمواطنين، وسائقي النقل أنفسهم.

وأكدت مصادر بأن الهيئة حددت 9 ساعات للعمل يوميًا، وبحد أقصى 56 ساعة أسبوعيًا، مع تخصيص ضروري لوقت الراحة فترة 45 دقيقة بعد كل فترة قيادة تدوم إلى 4 ساعات ونصف، ولا تقل فكرة الراحة اليومية للسائق عن 11 ساعة، بمعنى أن تكون الأسبوعية 48 ساعة متصلة، و6 أيام عمل متتالية.

ومن جهته ألزمت الهيئة الشاحنات بضرورة، تركيب أجهزة تتبع وربطها أليًا بمركز للتحكم، وذلك للرقابة الإلكترونية على الشاحنات وضمان، اتباع الضوابط وعدم خرقها.