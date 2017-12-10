شرط الجيش الماليزي للدفاع عن القدس

كوالالمبور(صدى):

وصف وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بأنه ” ضربة للمسلمين “.

وأكد وزير الماليزيي، أن البلدان مسلمة، يجب أن تكون على استعداد لمواجهة أي سلبيات محتملة، قائلًا:” الجيش الماليزي مستعد دائماً لتولي مهمة ما من أجل قضية القدس، في حال تحرك الزعماء رفيعي المستوى، وقدموا مقترحاً “.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة للدولة الصهيونية، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.