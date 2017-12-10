الخارجية المصرية: السياسات القطرية مازالت تؤثر بالسلب على الرباعي العربي

القاهرة(صدى):

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح اليوم الاحد، إن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، مؤكدًا على أن السعودية عملت مع مصر على توحيد أطياف المعارضة السورية.

وأضاف” شكري ” في حوار لقناة ” روسيا اليوم ” أن مصر تشجع حكومة سوريا على اتخاذ مواقف مرنة خلال العملية السياسية.

وتطرق ” شكري ” إلى أزمة القدس، قائلًا إنه تتم صياغة موقف عربي وإسلامي جماعي من خلال الأطر المتوفرة لدعم القضية الفلسطينية.

وعن الأوضاع في اليمن أوضح أنه هناك دول غير عربية تعمل على تأجيج العنف في اليمن، موضحًا أن فكرة إرسال قوات مصرية إلى اليمن غير مطروحة.

وفيما يتعلق بالأزمة القطرية، أشار إلى أن الأزمة القطرية على ما هي عليه مع الدوحة، مؤكدًا على أن السياسات القطرية تؤثر سلبًا على الرباعي العربي.