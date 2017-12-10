الضمان الصحي : التأمين يشمل الأمراض المزمنة والطوارئ وأجهزة الضغط والسكر

علي القحطاني(صدى):

قال مجلس الضمان الصحي، أن التأمين الصحي يشمل الأمراض المزمنة وتكاليف أجهزة الضغط والسكر وحالات الطوارئ مثل الولادة.

وأكد الضمان، أن حالات الولادة الطارئة لا تتطلب موافقة لإجرائها، ويتم إبلاغ شركات التأمين باستقبال الحالة خلال 24 ساعة. ومن جهة أخرى فإن الضمان لا يشمل كلا من عمليات السمنة والخلايا الجذعية و تساقط الشعر وأدوية الطب البديل وإصابة العامل بالعمد.

وأوضح، أن انتهاء التغطية التأمينية يتم بانتهاء حد المنفعة الأقصى؛ بحد 500 ألف ريال على أقصى وجه. على أن يتحمل صاحب العمل مسئولية التكاليف بعد ذلك.

وأشار الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي تشمل مصاريف إعادة الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي في حالة وفاته بحد أقصى 10 آلاف ريال.

يذكر أن، 27 شركة تعمل في مجال تقديم خدمات التأمين الصحي .