75 مليون ريال ميزانية مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بالمدينة

عادل الحربي(صدى):

قامت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، اليوم، بإيداع 75 مليون ريال في الحسابات البنكية، كمكافأة لنهاية الخدمة للعام المالي(1438/‏‏‏1439)، تشمل المعلمين والمعلمات، والموظفين المتقاعدين من الجنسين.

وقال مدير الإعلام التربوي بالإدارة عمر برناوي، إن المكافأة المودعة تشمل المعلمين والمعلمات، والموظفين الإداريين والفنيين من موظفي السلم العام والمستخدمين وموظفي العقود والحراس.

ويأتي هذا انطلاقا من زيادة نسبة المتقاعدين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد هذا العام 15% عن متقاعدي العام الماضي، و حرص المؤسسة على إستلام كافة المتقاعدين المدنيين كافة حقوقهم التقاعدية .