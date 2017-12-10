ضبط 5250 كجم أسمدة منتهية الصلاحية في تبوك

سعيد العجل(صدى):

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة كميات من المبيدات المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات من البذور مجهولة المصدر، خلال جولة تفتيشية على المحلات الزراعية بمنطقة تبوك ومنطقة حائل.

وأوضح مدير عام إدارة الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس صلاح الحميدي أن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة أسفرت في منطقة تبوك عن ضبط (5250) كجم أسمدة منتهية الصلاحية و(309) لتر مبيد محظور، و(441) كجم مبيد محظور، و(317) لتر مبيد منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى بذور شعير غير مسجلة لدى الوزارة.

وأفاد المهندس الحميدي أن الجولات التفتيشية في منطقة حائل أسفرت عن ضبط (61) عبوة سماد منتهي الصلاحية، و(53) مبيد منتهي الصلاحية، و(4) علب مبيد محظورة، بالإضافة إلى بذور مجهولة المصدر وغير مسجلة في الوزارة.

وبين مدير عام إدارة الإنتاج النباتي أن الفرق أنهت إجراءات الضبط، وسترفع التقارير إلى لجان تطبيق العقوبات وفق نظام البذور والتقاوي ولائحته التنفيذية ونظام الأسمدة والمخصبات الزراعية ولائحته التنفيذية ونظام المبيدات الزراعية ولائحته التنفيذية.