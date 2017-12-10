الجيش اليمني يواصل تحريره صعدة ويسيطر على النبيشين
واصل الجيش اليمني، تحرير المدن اليمنية من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بمساعدة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، حيث حرَر منطقة النبيشين بمحافظة صعدة.
وأعلن مسئول في الجيش اليمني، أن قوات الجيش خاضت معارك ضارية مع الميليشيا الحوثية الإرهابية، وانتهت بتحرير المنطقة بعد أن أُجبرت الميليشيا الانقلابية على الفرار وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح في صفوف عناصرها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصركم على الحوثيين الروافض الانجاس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39600 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم على عبيد المجوس ,, آمين ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 33 دقيقة
عساك ع القوة يارجال شدوا الهمه
ادعسو ع خشيم الكلاب الخنازير الروافض للعنهم الله