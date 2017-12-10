الجيش اليمني يواصل تحريره صعدة ويسيطر على النبيشين

فهمي محمد(صدى):

واصل الجيش اليمني، تحرير المدن اليمنية من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بمساعدة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، حيث حرَر منطقة النبيشين بمحافظة صعدة.

وأعلن مسئول في الجيش اليمني، أن قوات الجيش خاضت معارك ضارية مع الميليشيا الحوثية الإرهابية، وانتهت بتحرير المنطقة بعد أن أُجبرت الميليشيا الانقلابية على الفرار وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح في صفوف عناصرها.