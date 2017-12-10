بالفيديو.. ” يا هيييييييييه ” أبرز أنواع العنف التي تتعرض له الزوجة

أماني الغامدي(صدى):

تعدد العنف وتنوعت أشكاله واختلفت ضحاياه بين كبير وصغير، إلا أن القائم عليه عنصر واحد وهو الرجل، تحدثنا كثيرا في هذه الأمور أملا في القضاء على ذلك العنف، إلا أنه باقي ويتمدد بأشكاله، فما هي سبل الحماية للقضاء على هذه الظاهرة المتفشية في أعماق أنفس البعض.

يا هييييييييييه تمر بمسامعنا مرات عديدة، وكأن تلك المرأة نكرة مجردة من الاسم، نعم هذا المصطلح ذو الأحرف القليلة أصبح ضمن نطاق العنف الموجه للمرأة.