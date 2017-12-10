تخفيض قوائم الانتظار في عيادات مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء

طلال الغامدي(صدى):

نجح مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء في خفض انتظار المرضى في عيادات الأطفال، وذلك من خلال تنفيذ برنامج ” أداء الصحة ” .

وتتضمن الآلية تحسين منهجية وإجراءات حجز المواعيد إلكترونياً باختيار أقرب وقت، حيث كان متوسط قوائم الانتظار 88 يوما لأول موعد للمريض، وبعد دراسة المؤشرات من قبل فريق برنامج أداء وقسم الأطفال تم زيادة عيادة ثالثة لكل استشاري لديه قوائم انتظار تزيد عن 30 يوما أسبوعياً بهدف تقليل قوائم الانتظار، وبفضل الله بنهاية شهر نوفمبر 2017 م وصل متوسط قوائم الانتظار إلى 29 يوما.

ويستهدف المستشفى في 2018 م إلى تقليل متوسط الانتظار لأول موعد إلى أقل من 14 يوما – إن شاء الله – بزيادة عيادة ثالثة لكل استشاري وتم زيادة معدل عدد المرضى الجدد بكل عيادة وزيادة رضا المستفيد والمريض.

يُذكر أن “الصحة” تنفذ حالياً برنامج “أداء الصحة” الذي يشمل حاليا 70 مستشفى رئيسا على مستوى المملكة من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: الطوارئ، العيادات، العمليات، التنويم، العناية المركزة، الأشعة، والمختبرات، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.