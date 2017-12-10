المملكة تحتفى باليوم الدولى لمكافحة الفساد بمنتدى ” نزاهة “

نايف السالم(صدى):

تفتتح ، اليوم الأحد ، في العاصمة الرياض ، أعمال المنتدى السادس ” النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية ” ، بتنظيم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، وذلك احتفاءا باليوم الدولى لممكافحة الفساد.

وقالت هيئة مكافحة الفساد عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، يبدأ بعد قليل منتدى النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية بمناسبة اليوم الدولى لمكافحة الفساد.

وسيشارك بالمنتدى نخبة من ذوى الاختصاص ، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ، وسيناقشون فيه من خلال جلستين ، محاور تتعلق بقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الجهاز العدلى ، ودور قواعد السلوك الوظيفي في الحد من تعارض المصالح.