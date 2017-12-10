أوغندا تعلن احتواء فيروس ماربورج

كامبالا(صدى):

أعلنت أوغندا رسميا خلوها من مرض ماربورج الفيروسي الذي راح ضحيته منذ 19 من شهر أكتوبر ثلاثة أشخاص.

وقالت وزيرة الدولة للصحة في أوغندا سارة أشينغ أوبندي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوغندية كمبالا إن كل الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس والذي تم تتبعهم بعد حالة الوفاة الثالثة أكملوا فترة متابعة استمرت 21 يومًا دون أن تظهر عليهم أي أعراض، مضيفةً أنه تم الالتزام بفترة متابعة إضافية مدتها 21 يومًا للتأكد من عدم وجود المرض وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وفيروس ماربورج من نفس عائلة فيروس إيبولا الذي أدى إلى مصرع الألوف في غرب أفريقيا عام 2014م، ويعد خفاش الفاكهة الأفريقي هو مستودع فيروس ماربورج رغم أن الخفافيش المصابة بالفيروس لا تظهر عليها أعراض واضحة للمرض، وتشمل أعراض الإصابة بالفيروس الصداع وتقيؤ الدم وألم العضلات والنزف.