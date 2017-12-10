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الإحصاء تكشف نسبة إنفاق الأسر على الكهرباء

الإحصاء تكشف نسبة إنفاق الأسر على الكهرباء
حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن إحصائية خاصة بمسح الطاقة المنزلي لعام 2017، أن 30.95% من الأسر يبلغ إنفاقها على الكهرباء والوقود أقل من 5% من مجموع الإنفاق السنوي للأسرة، في حين ينفق 36.71% بين 5 -10% خلال العام.
وأظهر التقرير الذي رصد استهلاك الأسر والمساكن للكهرباء والطاقة في المملكة، أن الأسر التي تنفق على الكهرباء والوقد أكثر من 20% من نفقاتها السنوية تعادل 7.15% من الأسر وهي النسبة الأقل من بين توزيع الاستهلاك، في حين ينفق 7.49% بين 16-20% سنويا، و17.71% بين 11% و15%، إذ تمثل الفئات الثلاث أقل من نصف الأسر بالمملكة، وفقا لصحيفة الوطن.
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف الأسر بالمملكة مهتمة بترشيد وتخفيض استخدام الكهرباء، وبنسبة 56.1%، في حين أبدت 38.6% من الأسر بعض الاهتمام بذلك، ولم يمثل الموضوع أي أهمية لحوالي 5.3% من الأسر، مشيرا إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الأسر لا تستخدم أي وسيلة أو جهاز لترشيد الطاقة الكهربائية، وبنسبة 74.37%، في حين يستخدم حوالي 25.36% أجهزة لترشيد الطاقة الكهربائية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي ثلث الأسر يرغب في إنفاق بعض المال لاستخدام أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية وبنسبة 44.48%، في حين 19.96% لا يرغبون في ذلك، و35.56% غير متأكدين من رغبتهم في استخدام تلك الأجهزة، موضحا أن 53.81% من الأسر يعتقدون أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ستخفض من التكاليف المالية، و41.17% يعتقدون بأنها ستقلل من التكاليف بعض الشيء، و5.02% يعتقدون أنها لا تخفض من التكاليف.


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