إجراءات احترازية للتصدي لهجمات إلكترونية متوقعة

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن اتخاذ عددا من الجهات الحكومية إجراءات احترازية بهدف التصدي لهجمات إلكترونية جديدة متوقعة رصدها مركز الأمن الالكتروني تهدف لتخريب الأنظمة الإلكترونية الحكومية.

وكان مركز الأمن الإلكتروني حذر الجهات الحكومية في نوفمبر الماضي من الهجوم المتوقع، وأوصى بإتباع عدة طرق للكشف عن هذه التحركات المشبوهة داخل الشبكة، لافتاً إلى أن الأنشطة الضارة تستخدم برنامج تحكم ” PowerShell “، لسرقة البيانات.

وشدد المركز على ضرورة اتخاذ عدد من التدابير لحماية الأنظمة الالكترونية من هذه الهجمات، من بينها مسح ومنع أي بريد إلكتروني بداخله أيٍّ من الملفات الخبيثة، وتحديث “PowerShell” للنسخة الخامسة، والتأكد من تطبيق “القائمة البيضاء”، ومنع تشغيل الملفات القابلة للتنفيذ والنصوص البرمجية من المجلدات التي يتم التحكم فيها.