فيديو.. تركي السهلي يهاجم مدرب النصر: يعاني من تردد في شخصيته

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي تركي السهلي، أن مدرب النصر الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، يعاني من تردد في شخصيته، وذلك بعد الخسارة التي منى بها أمام القادسية بنتيجة 3-2 في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال السهلي، في تصريحات ببرنامج ” الحصاد الرياضي ” ، إن مدرب النصر أوراقه مكشوفة للجميع من تصريحاته قبل مباراة القادسية التي أوضح خلالها أنه يفاضل بين مجموعة من اللاعبين في محور الوسط، مؤكدا أن النصر يعاني من المحاور.

وأوضح أن مشاكل النصر تتلخص في المحاور حيث أنه يوجد فراغ هائل في الوسط بالإضافة إلى بطئ في تحضير اللعب، مشيرا إلى أن إدارة النصر وضعت المدرب في مأزق حقيقي.