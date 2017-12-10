خطير.. شبكة حقوقية تكشف دور منظمة قطرية إرهابية في تمويل سياسيين ضد السعودية

أدانت الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ورئيسها علي بن صميخ المري على دور دولته في تمويل منظمات ومؤسسات وضعت الخزانة الأمريكية لمؤسسيها من قطر على قائمة الإرهاب العالمي، مضيفة ” هذا دليل كبير وواضح على عدم استقلالية لجنة المري وأنها حكومية تنفذ سياسة وزارة الخارجية القطرية “.

وأوضحت الشبكة أن تمويل ودعم ومشاركة مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان أمس (السبت) في تنظيم مؤتمر حقوقي في لندن بعنوان (السعودية أخطاء الماضي ومخاطر المستقبل) لمنظمة خلقتها وتدعمها قطر وهي منظمة (القسط لدعم حقوق الإنسان) هو دليل آخر على تورط وتمويل قطر للإرهاب تحت عناوين عديدة ومختلفة.

وصدر عام ٢٠١٥ بيان من وزارة الخزانة بالولايات المتحدة بشأن فرضها عقوبات على إثنين من أنصار (داعمي) تنظيم القاعدة مقرهما في قطر واليمن وهما عبدالرحمن بن عمير النعيمي رئيس مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان والقطري الآخر عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني، وتمت تسميتهما كداعمين خصوصيين للإرهاب العالمي عملا بالأمر التنفيذي رقم 13224.