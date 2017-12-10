بسبب الإنذار الثالث.. الدحيم يغيب والرباعي الموقوف يعود السبت المقبل

نواف السالم(صدى):

بعد حصوله على الإنذار الثالث في مبارارة الرائد أمس، يغيب المدافع الاتحادي عمار الدحيم عن مباراة فريقه أمام الباطن السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين.

كما ستشهد مباراة الباطن عودة الرباعي ” فهد الأنصاري، ومحمود كهربا، وخالد السميري، وطارق عبده ” بعد غيابهم الإجباري عن مباراة الرائد، بسبب نيلهم الإنذار الثالث في لقاء الاتفاق ضمن الجولة الثانية عشرة، وبذلك يتنفس المدرب سييرا الصعداء عقب عودة الموقوفين، الذين سيشكلون دعامة قوية للفريق الكروي أمام الباطن في المواجهة المهمة التي يطمح من خلالها العميد لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والمنافسة بقوة على مراكز المقدمة.

ومنح المدرب سييرا اللاعبين راحة اليوم على أن يعودوا للتدريبات غدا استعدادا للقاء القادم.