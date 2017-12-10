النصر يخطف رائد أزيبي من الهلال والشباب

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن اقتراب نادي النصر من إعلان التوقيع مع الحارس رائد أزيبي قادما من منطقة جازان، بعد منافسة قوية مع ناديي الهلال والشباب لضم اللاعب.

وأشارت المصادر، إلى أن الصفقة ستكلف خزينة النصراوية 200 ألف ريال، إضافة إلى توفير سكن ومواصلات للحارس، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت المصادر، أن اللاعب خضع لتجربة ميدانية في نادي الهلال، ولعب عددا من المباريات الودية مع الزعيم نال على إثرها رضا الجهاز الفني الذي أوصى في تقريره بالتوقيع مع اللاعب، مشيرة إلى أن دخول نادي النصر في خط المفاوضات غيّر مجرى الصفقة.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع الإعلان عن إتمام الصفقة رسميا اليوم الأحد، ويوقع في كشوفات النادي بمكتب الهيئة العامة للرياضة يوم غد الإثنين.