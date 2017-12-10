جوميز: هؤلاء مهددين بالإيقاف في مباراة اليوم 

نواف السالم(صدى):

في حال نيلهم الإنذار الثالث مباراة الاتفاق اليوم في بريدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين، يواجه ثلاثي التعاون ” جهاد الحسين، ونايف هزازي، وإبراهيم الزبيدي ” خطر الإيقاف.

وكان المدرب جوميز طالب اللاعبين بالتركيز وضبط الأعصاب من أجل تجنب حصولهم على الإنذار الثالث لمواصلة المشوار مع الفريق الكروي، إذ ستكون مباراة الفريق القادمة أمام الفتح أيضا في بريدة، يوم السبت 12 ديسمبر الحالي، ويسعى المدرب التعاوني إلى تحقيق الانتصارات والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري، إذ أنهى أمس مخططاته الفنية لمباراة الاتفاق، وستشهد التشكيلة الأساسية تغييرات فنية بسيطة بما يتناسب مع الأسلوب الفني الذي سيباغت به خصمه في الجانب الاتفاقي.