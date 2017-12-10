بالفيديو.. كارثة قطرية عبر ” الجزيرة ” محلل صهيوني يهاجم الفلسطينيين: ” زناة ويشربون الخمر “

طلال الضوي(صدى):

سمحت قناة الجزيرة القطرية في فيديو نادر لها لـ إيدي كوهين المحلل السياسي الإسرائيلي، بمهاجمة الشعب الفلسطيني قائلا عبر منصتها: ” هم متاجرون بفلسطين وهم عملاء لنا وزناة يشربون الخمر في تل أبيب “.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الفبديو مهاجمين دولة قطر ، ومؤكدين أنه تم حذف الفيديو من موقع القناة على ” يوتيوب “.