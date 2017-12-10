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  3. بالفيديو.. كارثة قطرية عبر ” الجزيرة ” محلل صهيوني يهاجم الفلسطينيين: ” زناة ويشربون الخمر “

بالفيديو.. كارثة قطرية عبر ” الجزيرة ” محلل صهيوني يهاجم الفلسطينيين: ” زناة ويشربون الخمر “

بالفيديو.. كارثة قطرية عبر ” الجزيرة ” محلل صهيوني يهاجم الفلسطينيين: ” زناة ويشربون الخمر “
طلال الضوي(صدى):

سمحت قناة الجزيرة القطرية في فيديو نادر لها لـ إيدي كوهين المحلل السياسي الإسرائيلي، بمهاجمة الشعب الفلسطيني  قائلا عبر منصتها: ” هم متاجرون بفلسطين وهم عملاء لنا وزناة يشربون الخمر في تل أبيب “.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الفبديو مهاجمين دولة قطر ، ومؤكدين أنه تم حذف الفيديو من موقع القناة على ” يوتيوب “.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين

صدق وهوا كذاب

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله هذا اليهودي القذر والله انه عارف للفلســطيزي زين
يبلعون من خير السعوديه ليل نهار ويشتمونها لابوهم لابو كضيتهم
نصهم جراريرين وبنوك تل ابيب مليانه من ارصدتهم

[ عدد التعليقات: 39578 ] نشر منذ 1 ساعة

(( صدقك وهو كذوب )) ,, على قائل هذا الحديث الشريف اتم الصلاة والسلام ,,

[ عدد التعليقات: 5301 ] نشر منذ 37 دقيقة

الجزيرة ونظام الحمدين مثل العاهرة التي تتحدث عن الشرف

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