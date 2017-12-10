بالفيديو.. كارثة قطرية عبر ” الجزيرة ” محلل صهيوني يهاجم الفلسطينيين: ” زناة ويشربون الخمر “
سمحت قناة الجزيرة القطرية في فيديو نادر لها لـ إيدي كوهين المحلل السياسي الإسرائيلي، بمهاجمة الشعب الفلسطيني قائلا عبر منصتها: ” هم متاجرون بفلسطين وهم عملاء لنا وزناة يشربون الخمر في تل أبيب “.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الفبديو مهاجمين دولة قطر ، ومؤكدين أنه تم حذف الفيديو من موقع القناة على ” يوتيوب “.
عبر #الجزيرة التابعة لـ #النظام_القطري
الإسرائيلي #ايدي_كوهين يهين #الشعب_الفلسطيني ويقول:
( هم متاجرون بفلسطين وهم عملاء لنا و زناة يشربون الخمر في #تل_أبيب )
سؤال هل سوف نشاهد نباحهم ضد دويلة #قطر؟
–#ملاحظة:
هذا الجزء من الفيديو محذوف من موقع الجزيرة ومن قناتها في اليوتيوب pic.twitter.com/JFU7c2VlQn
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧
عليان[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدق وهوا كذاب
عليان[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله هذا اليهودي القذر والله انه عارف للفلســطيزي زين
يبلعون من خير السعوديه ليل نهار ويشتمونها لابوهم لابو كضيتهم
نصهم جراريرين وبنوك تل ابيب مليانه من ارصدتهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39578 ] نشر منذ 1 ساعة
(( صدقك وهو كذوب )) ,, على قائل هذا الحديث الشريف اتم الصلاة والسلام ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5301 ] نشر منذ 37 دقيقة
الجزيرة ونظام الحمدين مثل العاهرة التي تتحدث عن الشرف
الابهاوي[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 5 دقائق
صادق