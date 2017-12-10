حالة الطقس المتوقعة اليوم

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، استمرار تأثير رياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على منطقة الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة، بينما تبقى العوالق الترابية تؤثر على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .