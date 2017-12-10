راغبو الوظائف يسخرون من إعلان لـ ” جامعة طيبة ” 

فاطمة المالكي(صدى):

سخر بعض راغبي الوظائف، من إعلان جامعة طيبة لوظيفة شاغرة واحدة لفرع العلا تخصص سياحة وفندقة، وذلك بعد ترقب دام لـ3 سنوات لينتهي بإعلان عن وظيفة واحدة شاغرة ، في حين وعدت جامعة طيبة بأنه سيكون هناك إعلان للوظائف الأكاديمية قريبا للمواطنين والمواطنات.

وأوضحت الجامعة أن تخصيص الإعلان عن وظيفة محاضر سياحة وفندقة حاليا لفرع الجامعة في محافظة العلا يأتي دعما وانسجاما مع توجه المملكة برعاية السياحة والتراث في المحافظة، ومن ذلك إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكذلك إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تطمح أن تكون السياحة رافدا مهما من روافد الدخل للمملكة.