مواطن يفضح مستشفى عسير بـ ” رسالة لوالدته ” بعد وفاتها بعامين 

أبها(صدى):

أفاد المواطن منصور الجريد من محافظة سراة عبيدة، بتفاصيل رسالة نصية تلقاها على هاتف والدته المتوفاة في 21/‏ 3 /‏ 1437 بحصولها على موعد في عيادة فرز وجراحة مخ وأعصاب بمستشفى عسير المركزي، حدد بتاريخ 22 ربيع الثاني المقبل.

وقال المواطن، إن والدته المتوفاة راجعت عسير المركزي، ولم يتسن لها الحصول على كرسي هناك، وإنه اضطر إلى إعادتها إلى المنزل، لكن حالتها تدهورت، فنقلت بالإسعاف إلى مستشفى المحافظة، ومنه إلى مستشفى خاص حيث توفيت، وما بين مراجعتها لعسير المركزي وحصولها على موعد عامان و32 يوما.

من جهة أخرى قال طبيب أن سبب المشكلة يرجع إلى تسيب بعض الأطباء أثناء الدوام الرسمي، وعدم التزامهم بالعيادات، وإصرارهم على الحصول على إجازات طويلة للعمل غير المشروع في القطاع الخاص، مبينا أن الأمر بلغ أن تجد مديرا طبيا أو مدير قسم يعملون في مستشفيات خاصة، وهذا أدى إلى تفاقم المشكلة.