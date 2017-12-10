رد قاس من مستشار وزير الثقافة على منتقدي المملكة بسبب ” القدس “

طلال الغامدي(صدى):

رد مستشار وزير الثقافة والإعلام والمشرف العام على مسرح التلفزيون عبدالإله السناني، على منتقدي موقف المملكة من قضية ” القدس” والاتهامات التي يوجهها البعض إلى المملكة بشأن عدم مساندة ودعم القضية الفلسطينية .

ونشر السناني مقطع فيديو قديم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تضمن كلمه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – رحمة الله عليه – خلال القمة العربية الاقتصادية في الكويت والذي أعلن خلاله عن تقديم 1000 مليون دولار مساهمة في البرنامج المقترح في القمة لإعادة إعمار غزة “.

وأضاف أن قطرة واحدة من الدم الفلسطيني أغلى من كنوز الأرض وما احتوت عليه.

وعلق عبدالإله السناني على الفيديو قائلاً ” من يدافع عن وطنه يصبح بنظر المرجف رديء الخلق ذو عقل سيئ السمعة؛ليبرالي،مطبل،علماني وحديثا ذنب الصهيونية موتوا بغيظكم فتصنيفكم أوسمة لنا”.