مواطنة تكشف تفاصيل واقعة دفنها طفل الجيران حيا

تركي السالم(صدى):

كشفت مواطنة، عن تفاصيل حياتها بعد مواجهتها حكما بتغريبها بعدما سجنت 14 عاما لقتلها طفل الجيران، موضحة أن الجميع بمن فيهم أبناؤها تخلوا عنها.

وأكدت أنها أقدمت قبل 14 عاما على قتل طفل ” منغولي ” بعدما اعتدت عليه بالخنق ودفنته في حوش المنزل بسبب شجار بينه وبين طفلها ومرورها بظروف سيئة لها خلال هذا اليوم.

وأوضحت أن الشرطة نجحت حينها في كشف ملابسات الجريمة؛ حيث اتضح أن الطفل لم يمت بالخنق بل مات بعد 4 ساعات كاملة من دفنه، مشيرة إلى أنها قدمت للمحكمة العامة بجازان وحكم عليها بالسجن، إضافة إلى تغريبها بعدما طلب ذوو الطفل هذا الأمر من المحكمة.