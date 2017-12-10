بالفيديو.. زوج شوق الهادي يهاجم روان بن حسين: ” عودي إلى الحظيرة “

طلال الغامدي(صدى):

هاجم بدر زوج الفنانة الكويتية شوق الهادي الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، واصفا إياها بـ ” بقرة لندن ” ، ودعاها للعودة إلى ” الحظيرة ” التي خرجت منها بحسب وصفه.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو نشرته روان بن حسين داعية فيه الفنانة ” شوق ” إلى اللجوء للقضاء بعد تشهير زوجها بها، وبث فضائح عنها، بعد أن ساءت العلاقة الزوجية بينهما.

وقال زوج الفنانة شوق، ويُدعى بدر، إنه لم يبث فضائح عن زوجته، وإنه ليس هناك ما يجعله يبرر أكثر مما قال إن ما نشره في السابق ليس أكثر من كلام عادي بحق زوجته السابقة.

ودعا بدر ” روان بن حسين” إلى إعادة متابعة ما نشره في السابق لتتأكد من المحتوى الذي نشره.