باحث فلكي يوجه رسالة إلى المواطنين بشأن موجة البرد اليوم 

نايف السالم(صدى):

أكد الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن مناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المتوقع أن تشهد موجة برد قارسة تنخفض معها دراجات الحرارة لمستوى متدني جداً في حال صباح اليوم.

وحَذَر الزعاق من موجة برد متوقعة هذا الأسبوع على بعض مناطق المملكة تصل معها درجات الحرارة لمستوى منخفض إلى حد كبير.

ووجه الزعاق رسالة إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات، وخاصة الصغار بضرورة تلبيسهم غداً ملابس شتوية ثقيلة، والتركيز على منطقتي الرأس والصدر قبل الخروج إلى المدرسة، وحتى لا يتعرضوا لأي مكروه جراء هذه الموجة.ش