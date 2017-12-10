فيديو.. رد فعل غاضب من السهلاوي على الهواء عقب مباراة القادسية

نواف السالم(صدى):

أظهر مهاجم نادي النصر محمد السهلاوي، رد فعل غاضب عندما سأله مراسل ” mbc pro sport ” حول إضاعته للفرص، بعد مباراة النصر والقادسية التي خسرها النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبينما كان السهلاوي يتحدث عن المباراة، سأله المراسل حول فرصتي التسجيل اللتين أضاعهما في الشوطين الأول والثاني، ليرد عليه السهلاوي بأنها فرصة واحدة فقط في الشوط الأول طالباً منه أن يتحدث بدقة، ثم انصرف غاضباً دون أن يكمل الحوار.

يذكر أن خسارة النصر جمدت رصيده عند النقطة 23 في المركز الثالث في الدوري، فيما ارتفع رصيد القادسية لـ 16 نقطة في المركز السابع.