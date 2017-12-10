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بالفيديو.. أغنية جديدة لـ “شعبان عبدالرحيم ” يهاجم فيها ترامب

بالفيديو.. أغنية جديدة لـ “شعبان عبدالرحيم ” يهاجم فيها ترامب
نورة الشهري(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو  جديد للمطرب الشعبي  شعبان عبدالرحيم ، يهاجم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل الأربعاء الماضي.

والأغنية الجديدة التي تشهد تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، جاءت تحت عنوان ” ترامب خلاص اتجنن “، وتتضمن انتقادات وهجومًا على مواقف الرئيس الأمريكي وقراراته، التي باتت تهدد العالم حاليًا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6483 ] نشر منذ 12 دقيقة

ههههههه . عنـدك إياه يا شعبولا دوس في بطنه. وإييييييييييييييييييه👍👍هههههه .
.
بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ خـــــــــــــــــــــــــــــــــلاص .

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