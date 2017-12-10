بالفيديو.. أغنية جديدة لـ “شعبان عبدالرحيم ” يهاجم فيها ترامب
نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد للمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم ، يهاجم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل الأربعاء الماضي.
والأغنية الجديدة التي تشهد تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، جاءت تحت عنوان ” ترامب خلاص اتجنن “، وتتضمن انتقادات وهجومًا على مواقف الرئيس الأمريكي وقراراته، التي باتت تهدد العالم حاليًا.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6483 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههه . عنـدك إياه يا شعبولا دوس في بطنه. وإييييييييييييييييييه👍👍هههههه .
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بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ خـــــــــــــــــــــــــــــــــلاص .