تفاصيل طرد مواطن لـ طبيبة مقيمة في منتصف الليل بسبب زوجته

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قال كمال بن محمد المالكي، إنه قام بطرد طبيبة مقيمة من غرفة زوجته ليلا بأحد المستشفيات في الطائف بعد تسببها في خطأ طبي لزوجته.

وأضاف كمال، أنه أُدخل زوجته لمُستشفى خاص معروف بالطائف من أجل توليدها، عن طريق الطبيبة المُتابعة لها من جنسية عربية، والقادمة من أحد المجمعات الطبية, وقد تم تنويمها بالمستشفى.

وأشار زوج المريضة ” المالكي ” إلى أنه تفاجأ بخروج زوجته من العملية للعناية المركزة بالمُستشفى، وشعورها بآلام في البطن وبعض المتاعب الصحية، ثم ظهر خُراج لها في مكان العملية , دون أن تذكر الطبيبة الأسباب.

وأضاف المالكي أنه تم عمل أشعة طبية لها وأكدوا أنها تحتاج لتدخل جراحي سريع , وأن الطبيبة وقتها طلبت أن تُجرى العملية وعلى حسابها الخاص وأنها تتكفل بها , حتى لو كلف الأمر لإجرائها في بلدها, وقال: علمت حينها أن هناك شيئا يخفونه حول حالة زوجتي وأن هناك خطأ أُرتكب في حقها, ما دفعني لنقلها إلى مستشفى النساء والولادة بالطائف.

وأستغرب المالكي من تمكُن الطبيبة المُتسببة بالخطأ من التسلل والدخول على المريضة في غرفتها بالمستشفى الحكومي في ساعة متأخرة من الليل، والتي أكدت للمريضة أنها حضرت للاطمئنان عليها وأنها اطلعت على ملفها الطبي.

يذكر أن صحة الطائف أوقفت سفر ذوي العلاقة من الكادر الطبي بالمستشفى الخاص , والمشرف على حالة “المواطنة”, حيث تعرضت لإهمال جراء تنفيذ العملية.