خبير مناخي للمواطنين: افتحوا النوافذ نهارا لهذا السبب

حمود العنزي(صدى):

طالب أستاذ المناخ المشارك بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، الجميع بضرورة فتح النوافذ نهارا خلال موسم المربعانية ” الشتاء القارص ” ، مؤكدا أنه خلال ذلك الموسم، وعندما تكون الشمس ساطعة في وسط النهار، والرياح ساكنة – عادة – يكون خارج المنازل أكثر دفئاً من داخلها، والذي يكون محتفظاً ببرودة الليل.

وأكد المسند ، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه الخطوة من شأنها إعادة تأهيل المنزل وتحديدًا غرف النوم برفع نسبة الأوكسجين الذي تم فقده بسبب وسائل التدفئة، وخاصة أجهزة التكييف بالهواء الحار. ونصح باستخدام مدافئ الزيت فهي الأفضل والأقل ضررًا.