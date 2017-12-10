وثيقة تفضح تجارة أردوغان بالقضية الفلسطينية.. اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل ترامب!

طلال الضوي(صدى):

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس اعترافا منه بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

وعلى الرغم من التصريحات العدائية التي خرج بها أردوغان قبيل إعلان ترامب قراره وتنديده بالقرار والتي وصلت إلى أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا اعترفت الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لها، مؤكدًا أن هذا الأمر ” خط أحمر ” بالنسبة للمسلمين.

وفي 28 أغسطس 2016، وقعت تركيا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، وجاء فيه أنه تم التوقيع في أنقرة و ” القدس ” بدلا من ” تل أبيب ” عاصمة إسرائيل، وذلك على خلفية المشاكل المفتعلة بين الدولتين بسبب حادثة سفينة مافي مرمرة.

ونص الاتفاق على عودة التنسيق الاستخباراتي والتعاون الأمني بين البلدين، واستمرار إسرائيل في صيانة الطائرات الحربية التركية والعودة لإبرام عقود أسلحة متطورة، كما نص الاتفاق على تطبيع كامل بين البلدين يشمل إعادة السفراء إلى أنقرة وتل أبيب، وتعهدًا مشتركًا بعدم إقدام أحدهما على عمل يضر الآخر.

ونشرت وسائل الإعلام التركية، صورة الوثيقة التي أثارت حالة جدل واسعة بين الشعب التركي والتي تضمنت: ” لقد تم هذا الاتفاق في أنقرة والقدس ” ، بدلا من عاصمة إسرائيل الحالية تل أبيب!، وهو بمثابة اعتراف ضمني من السلطات التركية القدس عاصمة لإسرائيل.