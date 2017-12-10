اعتبره البعض للأثرياء فقط.. جدل واسع حول حفل ” الرحباني “

نورة الشهري(صدى):

في خطوة مثيرة للجدل، قسمت تذاكر حفل ” الرحباني ” إلى 4 فئات، وهو ما أعتبره البعض بأنه حفل موجه للأثرياء.

ووفقا لصحيفة ” المدينة ” قسمت قيم التذاكر إلى (4) فئات، توزعت في قوس المسرح المنصوب من الأقرب إلى الأبعد، فمن أراد الجلوس قريبًا من الرحباني فعليه دفع (1800) ريال مخصصة لفئة الـ(vip)، ومن تعذر عليه فلينتقل إلى الصف الذي يليه من الدرجة الأولى (class A) على أن يدفع (1200) ريال، وإلا فالخيار أمامه في الدرجة الثانية (class B)، وقيمة التذكرة هناك (900) ريال، وحتى آخر الصفوف للفئة الثالثة (class C)، فإن قيمتها بلغت (700) ريال.. الأمر الذي أشاع حالةً من الاستياء وسط الجمهور، وارتفعت الأسئلة حول ماهية هذه الحفلات؛ ولمن يتم تنظيمها، وأين هي من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إشاعة فلسفة الجمال والترفيه في مفاصل المجتمع..

وأشارت الصحيفة أنه وسط هذه الحالة من “الاستغراب” أوضح مصدر مطلع بالجهة المنظمة، أن قيمة التذاكر تشمل عشاءً فاخرًا يسبق الحفل، مع مشاركة موسيقية لفنانين محليين أثناء وجبة العشاء، مشيرًا إلى أنه قد تم تخفيض قيمة التذاكر مقارنةً بأسعار حفلة الفنان «خيري» السابقة.