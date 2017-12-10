” العمل ” تعلق على إساءة وافد عربي للمملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوافد الأردني الذي أساء للمملكة انتهت فترة وجوده ولم يعد.

وقدم أحد المواطنين بلاغا عن شخص من جنسية عربية يعمل بالمملكة، كتب تغريدات مُسيئة للمملكة وشعبها على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، حيث قال: ” منّا إلى الجهات المختصة.. إساءة للشعب وللوطن.. الاسم: فراس مأمون ثلجي، الوظيفة: مدير مالي، العمر: 34 عاماً، الدرجة العلمية: دبلوم محاسبة، الجنسية: أردني.. يعمل في شركة إعمار البنية التحتية – الخبر ” .

وأوضح أبا الخيل أن الوافد المذكور غادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة بتاريخ 27 أكتوبر 2017، وانتهت الفترة المحددة ولم يعد، مؤكداً أنه قدم استقالته من العمل في الشركة بتاريخ 5 نوفمبر 2017، وهو الآن خارج المملكة.