شركة مخالفة تسحب سيارات المواطنين من أمام منازلهم دون علمهم 

علي القحطاني(صدى):

اشتكى عدد من المواطنين من شركة تعمل في التحصيل دون ترخيص، وتحتجز المركبات داخل” حوش” على طريق جدة-عسفان، في منطقة ترابية، ووسط ظروف سيئة تؤثر سلبا على المركبات وتتلفها.

وتقدم المواطنون بشكواهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “ضد شركة تعمل في التحصيل، بدعوى سحبها سياراتهم من أمام منازلهم، بذريعة تأخرهم في سداد بعض الأقساط، مع إجبارهم على دفع 1350 ريالا قيمة السحب، مستغربين ممارسة الشركة نشاطها رغم وجود تعميم من ” ساما ” يمنع سحب المركبات إلا من قبل شركات مرخص لها من وزارة العدل.