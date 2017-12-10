الحكومة الشرعية في اليمن مع نجل صالح يدا واحدة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية

فهمي محمد(صدى):

أوفدت الحكومة اليمنية الشرعية، مسؤول رسمي بارز من أجل لقائه في تواصل مباشر هو الأول من نوعه منذ بداية حرب اليمن.

والتقى نائب رئيس الحكومة عبدالعزيز جباري في أبوظبي نجل الرئيس السابق، وقدّم له العزاء في مقتل والده على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت المصادر، بحسب الموقع اليمني، أن اللقاء تطرّق إلى آليات التنسيق المشتركة، لمواصلة الانتفاضة الشعبية التي دعا إليها الرئيس الشهيد، والتخلص من مشروع إيران وأذنابها في اليمن، ولم تفصح المصادر عن تفاصيل الرسالة التي حملها جباري لأحمد صالح.