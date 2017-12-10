تبادل التهم بين وزير الخارجية البريطاني ورئيس البرلمان الإيراني 

طهران(صدى):

شهد الاجتماع الذي عقد بين رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي وصل السبت إلى طهران، ملاسنة بين الطرفين بعد سلسلة من الاتهامات التي ساقها لاريجاني لضيفه.

وبحسب ” إرم ” نقلا عن وكالة الأنباء شبه الرسمية ” إيسنا “، هاجم رئيس البرلمان علي لاريجاني بوريس جونسون وجهًا لوجه، قائلاً “المنطقة توترت والإرهاب تقوى منذ هجومكم مع أمريكا على أفغانستان والعراق”، وتابع ” تتظاهرون بأنكم تدافعون عن حقوق الإنسان بينما تدعمون من ينتهك حقوق البحرينيين وتمدّون من يقصف اليمنيين بالسلاح “.

ووفقا للوكالة الإيرانية فإن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون قال “أخطئنا عندما أسقطنا أنظمة في المنطقة، لكن نيتنا كانت إحلال الاستقرار، والآن نريد إعادة الهدوء والأمن”.